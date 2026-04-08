Olivia Rodrigo kündigt erste Vorab-Single von neuem Album an

Olivia Rodrigo (23) hat offiziell den ersten musikalischen Vorboten ihres neuen Albums angekündigt: Auf Instagram verkündete die Sängerin, dass sie am Freitag, dem 17. April, die Vorab–Single mit dem Titel «drop dead» veröffentlichen wird.
Die Ankündigung der Single folgt auf die bereits vor wenigen Tagen bekanntgegebenen Details zu ihrem dritten Studioalbum. Das neue Werk trägt den Titel «you seem pretty sad for a girl so in love» und soll am 12. Juni erscheinen. Es ist ihr erstes Album seit der Nummer–eins–Platte «Guts» im Jahr 2023 und das insgesamt dritte Studioalbum der Grammy–Preisträgerin. 2021 hatte sie ihr Debütalbum «Sour» veröffentlicht.
Neuer Stil für Olivia Rodrigo?
In einem Interview mit der britischen «Vogue» beschrieb Rodrigo die neuen Stücke als «traurige Liebeslieder», die von einer gewissen Furcht und Sehnsucht geprägt sind – ein Kontrast zum eher punkigen Pop–Rock ihrer ersten beiden Alben.
Produziert wurde das Album erneut von Daniel Nigro. Die Aufnahmen fanden unter anderem in London statt, was laut Rodrigo zu einem experimentelleren Sound geführt hat. Ein besonderes Detail für Popkultur–Fans: Ein Song auf der neuen Platte soll auf die Beziehung der «Sex and the City»–Charaktere Miranda Hobbes und Steve Brady anspielen.