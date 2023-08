Olivia Wilde, Ben McKenzie & Co. feiern 20 Jahre «O.C., California»

Seine ehemalige Kollegin Olivia Wilde, die mittlerweile auch als Regisseurin arbeitet, schwelgte ebenfalls in Erinnerungen an vergangene Zeiten und postete in einer Instagram-Story ein Foto von sich und Serien-Kollegin Mischa Barton, kommentiert mit «Mischa = Eines der schönsten Gesichter, die ich je gesehen habe. Ich erinnere mich, dass ich einfach nur ‹whoooaaaaa› dachte.» Rachel Bilson fasste sich eher kurz und kommentierte ein Serien-Foto von sich schlicht mit «Twenty». Julie-Cooper-Darstellerin Melinda Clarke (54) postete ebenfalls zwei Bilder aus der Serie und erklärte dazu: «Warte, was?! Wie alt sind wir?» Sie fügte zudem das Hashtag #foreveryoung («für immer jung») an.