Olivia Wilde protestiert beim Sundance Film Festival gegen ICE

Hollywoodstar Olivia Wilde (41) hält sich dieser Tage eigentlich aus beruflichen Gründen beim Sundance Film Festival in Utah auf. Die Schauspielerin und Regisseurin präsentiert dort gleich zwei Projekte. Die von ihr inszenierte Komödie «The Invite» mit Seth Rogen (43) und ihr selbst in der Hauptrolle sowie Gregg Arakis (66) «I Want Your Sex», in dem sie an der Seite von Cooper Hoffman (22) zu sehen ist. Doch auf dem roten Teppich des Filmfestivals wollte Wilde nicht nur über das Kino sprechen.