Für den grössten Aufreger sorgten allerdings Styles und Chris Pine. Nach dem Screening sorgte ein Clip der beiden Hauptdarsteller in den sozialen Medien für Aufruhr. Dort sei angeblich zu sehen, wie Styles beim Betreten des Saals dem sitzenden Pine in den Schoss spuckt. Ein Sprecher Pines sagte anschliessend in einem Statement, dass es sich um «eine lächerliche Geschichte» handele. Das Gerücht sei «eine komplette Erfindung und das Ergebnis einer seltsamen Online-Illusion, die eindeutig täuscht und alberne Spekulationen zulässt». Styles scherzte bei einem Konzert in New York wenige Tage später: «Ich musste kurz nach Venedig und Chris Pine anspucken.»