Olivier Awards 2026: Zahlreiche Hollywoodstars sind nominiert

Dass Zegler als beste Musicaldarstellerin nominiert ist, dürfte kaum jemanden überraschen, der in den vergangenen Monaten am London Palladium vorbeigekommen ist. Die US–Amerikanerin sorgte in einer Neuinszenierung von «Evita» für einen der meistdiskutierten Momente der Saison: Allabendlich trat sie auf dem Aussenbalkon des Theaters auf und sang «Don't Cry for Me Argentina» direkt ins Publikum auf der Strasse – was zwar teils riesige Menschenmassen an– aber auch eine Debatte nach sich zog, ob die zahlenden Zuschauer im Inneren dabei zu kurz kämen.