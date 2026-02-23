Olympia 2026: ARD und ZDF vermelden starke Quoten in TV und Stream

Am Sonntag (22. Februar 2026) gingen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina zu Ende. Die öffentlich–rechtlichen Sender, die sich bei der Übertagung abwechselten, zogen am heutigen Montag eine positive Bilanz. Sowohl Das Erste als auch das ZDF vermeldeten in Pressemitteilungen, mit ihrem Programm etwa 40 Millionen Menschen erreicht zu haben – also gut die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands.