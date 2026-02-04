Olympia 2026 vor Ort: Die wichtigsten Tipps für Fans

Alternativ bietet sich jedoch die Anreise mit dem Zug an. Dies ist nicht nur nachhaltiger und womöglich mit weniger Stress verbunden. Auch muss man sich nicht mit den verkehrsberuhigten Zonen auseinandersetzen, die zu den Spielen eingerichtet werden und die per Auto nur mit einem beantragten Pass befahrbar sind. Diese Zonen gibt es etwa aus Sicherheitsgründen direkt um die Veranstaltungsorte, sowie in deutlich weiter gefassten Bereichen zur Regelung des hohen Verkehrsaufkommens. Betroffen sind sowohl die Städte selbst, als teils auch benachbarte Gemeinden. Die Austragungsorte erreichen Fans daher am einfachsten per Zug, über Park+Ride–Angebote sowie per Shuttle–Service.