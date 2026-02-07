Olympia-Fans: Niederländische Royals besuchen das «TeamNL»-Haus

Willem–Alexander, Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), besuchte mit seiner Ehefrau und seiner Tochter am Samstag zudem das Olympische Dorf und das «TeamNL»–Haus. «Ein besonderer Vormittag im TeamNL–Haus, wo die königliche Familie nach der offiziellen Eröffnung zu einem Brunch mit den TeamNL Legends zusammenkam», wurde in einem Instagram–Post erklärt.