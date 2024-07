Olympia in Paris: Niederländische Royals feuern Hockeyteam an

Bei Instagram richtete das niederländische Königspaar Worte an die Athleten ihres Landes: «Viel Glück an alle aus dem #TeamNL. Eure harte Arbeit, Hingabe und Leidenschaft haben euch hierher gebracht. Geniesst es in vollen Zügen und macht die Niederlande stolz. Wir freuen uns auf spannende Spiele und besondere sportliche Leistungen in Paris.» In dem Posting wird auch erklärt, dass der König und die Königin sowie die beiden Töchter noch bis 30. Juli bei Olympia anwesend seien. Die jüngste Tochter, Prinzessin Ariane (17), ist demnach nicht mit dabei.