Olympia: Leon Draisaitl und Katharina Schmid als deutsche Fahnenträger

Die Entscheidung ist gefallen: Skispringerin Katharina Schmid (29) und Eishockey–Star Leon Draisaitl (30) führen das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand–Cortina an. Das gab «Team Deutschland» am 4. Februar bekannt. Beide schreiben damit Geschichte.
Erstmals übernimmt eine Skispringerin diese ehrenvolle Aufgabe für Deutschland. Auch Draisaitl betritt Neuland: Noch nie zuvor durfte ein Eishockeyspieler bei einer olympischen Eröffnungsfeier die Fahne ins Stadion führen. Bei der Schlussfeier 2018 in Pyeongchang war Christian Ehrhoff als erster deutscher Eishockeyspieler diese Ehre zuteilgeworden.
Die Wahl zum Fahnenträger–Duo fand vom 26. Januar bis zum 3. Februar statt. Mehr als 135.000 deutsche Fans beteiligten sich an der öffentlichen Abstimmung – deutlich mehr als noch bei den Winterspielen 2022 in Peking, als rund 120.000 Stimmen eingingen. Zusätzlich votierten die Athletinnen und Athleten des Team D intern. Beide Ergebnisse flossen zu je 50 Prozent in die Gesamtwertung ein.
Schmid, die zweifache olympische Silbermedaillengewinnerin vom SC Oberstdorf, setzte sich bei den Frauen durch. Knapp 50 Prozent der öffentlichen Stimmen und 37 Prozent der Team–D–Stimmen entfielen auf die Sportlerin, die nach der Olympia–Saison ihre Karriere beenden wird. Draisaitl, der bei den Edmonton Oilers unter Vertrag steht und zu den besten Eishockeyspielern der Welt zählt, überzeugte ebenfalls auf beiden Ebenen: Gut 51 Prozent der Fans und knapp 41 Prozent seiner Teamkollegen stimmten für ihn.
Draisaitls Reaktion auf das Ergebnis hielt «Team Deutschland» bei Instagram fest. Der Eishockey–Star zeigte sich sprachlos und erklärte gerührt, dass er sich «total geehrt» fühle. Er freue sich seit Monaten «wie ein kleines Kind» auf Olympia. Der Sportler wird bei den Winterspielen sein Debüt feiern.
Zwei Eröffnungsfeiern an verschiedenen Orten
Die Winterspiele 2026 warten mit einer Besonderheit auf: Die Eröffnungsfeiern finden zeitgleich an mehreren Standorten statt – in Mailand, Predazzo, Cortina und Livigno. So soll trotz der räumlichen Distanz ein einheitliches olympisches Gefühl entstehen.
Draisaitl wird das deutsche Team am Freitag, dem 6. Februar, im San–Siro–Stadion in Mailand anführen. Schmid übernimmt zeitgleich diese Rolle beim Einmarsch in Predazzo. Der Eishockey–Star reist dafür eigens mit einem früheren Flug aus Kanada an. Seine NHL–Kollegen landen erst am Samstag in Italien.
Für Schmid wird es direkt sportlich ernst: Bereits am Samstag, dem 7. Februar, um 18:45 Uhr steht ihr erster Wettkampf von der Normalschanze an. Draisaitl hat etwas mehr Luft – das erste Spiel der deutschen Eishockey–Männer gegen Dänemark findet am Donnerstag, dem 12. Februar, um 21:10 Uhr statt.