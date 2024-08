Olympia: Snoop Dogg überrascht zum Dressur-Finale in Reitmontur

US–Rapper Snoop Dogg (52) begeistert derzeit die Olympia–Fans in Paris. Er ist nicht nur Sonderkorrespondent für den US–Sender NBC, er zeigt sich auch regelmässig im Publikum der Wettkämpfe und unterstützt dabei vornehmlich das «Team USA». Am Samstag (3. August) stand nun ein Besuch bei einer Sportart an, zu der Snoop Dogg eine ganz besondere Verbindung hat.