Olympiasiegerin Heike Drechsler bekommt Gastrolle bei «Rote Rosen»

Danach geht es in die Sommerpause

Der Auftritt erfolgt vor einer längeren Sommerpause für «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe». Wie das Erste kürzlich bekanntgegeben hat, verabschiedet sich «Rote Rosen» ab dem 17. Juni für neun Wochen von den Bildschirmen. Am 19. August soll es dann mit neuen Episoden weitergehen. Die ebenfalls im Ersten laufende Telenovela «Sturm der Liebe» geht bereits am 21. Mai in Sommerpause und kehrt ebenso am 19. August zurück.