Olympische Spiele: Eröffnungsfeier und Wettbewerbe im TV und Stream

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris beginnen am Freitagabend mit einem Novum. Erstmal findet eine Eröffnungsfeier nicht in einem Olympiastadion statt, sondern auf dem Fluss Seine, wo die Olympionikinnen und Olympioniken an den Wahrzeichen der Französischen Hauptstadt auf Booten entlang fahren. Wo Fans und Interessierte live im TV einschalten oder im Netz streamen können.