Olympische Winterspiele: Mariah Carey glänzt bei Eröffnungsfeier

Gleich vier Eröffnungsfeiern läuten die Olympischen Winterspiele am Freitagabend ein. Die zentrale Zeremonie findet in Mailand statt, aber auch in Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo wird gefeiert. Im Mittelpunkt steht jedoch das Giuseppe–Meazza–Stadion in der Modemetropole Mailand, wo Mariah Carey (56) am frühen Abend einen grossen Auftritt hinlegte.
Mariah Carey strahlt in Weiss
Carey begeisterte das Publikum mit einer Gesangseinlage auf Italienisch: Sie performte den Klassiker «Volare» (Nel Blu Dipinto Di Blu) von Domenico Modugno (1928–1994). Anschliessend wechselte sie ins Englische und präsentierte ihren Song «Nothing Is Impossible» aus ihrem bislang letzten Studioalbum von 2025. Dabei zeigte sie eindrucksvoll, wie mühelos sie auch die höchsten Töne erreicht.
Nicht nur stimmlich wusste der Popstar zu überzeugen: In einer tief ausgeschnittenen, weiss–silbernen Glitzerrobe zog Carey die volle Aufmerksamkeit des Stadions auf sich. Eine lange Schleppe und ein Federumhang sorgten für einen besonders dramatischen Auftritt.
Auch diese Stars treten auf
Carey lieferte jedoch nicht die einzige Gesangseinlage. Kurz nach ihr betrat die Sängerin Laura Pausini (51) die Bühne und trällerte die italienische Nationalhymne. Eine grosse Tanzperformance bildete den Abschluss des ersten Teils der Feier, ehe der Einzug der Athletinnen und Athleten folgte. Als deutsche Fahnenträger waren im Vorfeld Skispringerin Katharina Schmid (29) und Eishockeyspieler Leon Draisaitl (30) angekündigt worden.
Auch im weiteren Verlauf dürfen sich die Zuschauer auf musikalische Höhepunkte freuen. So soll der italienische Tenor Andrea Bocelli (67) auftreten. Zudem wird Pianist Lang Lang (43) erwartet. Neben den bereits bekannten Namen sind im Laufe des Abends auch Überraschungsauftritte nicht ausgeschlossen.