Omar Sy: Neuer Netflix-Film für den «Lupin»-Star

Ab Morgen (14. Mai) ist Omar Sy (46) bei den Filmfestspielen von Cannes als Jurymitglied eingespannt, für die Zeit danach ist der Franzose ebenfalls beschäftigt. Wie «Variety» berichtet, hat Netflix den Schauspieler für die Hauptrolle in der französischen Komödie «French Lover» verpflichtet. Die Dreharbeiten sollen am 27. Mai 2024 in Paris beginnen. Also zwei Tage, nachdem Sy und seine Kollegen in der Jury über die Goldene Palme entschieden haben.