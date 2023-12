Ombré Hair Comeback und Peach Fuzz: Die schönsten Beauty-Trends 2024

Blue Eye Make–up

And everything ist blue: Während die Haut und die Lippen in natürlicher Schönheit erstrahlen, darf es beim Augen–Make–up 2024 etwas extravaganter zugehen. Als Kontrast zu den warmen Pfirsichtönen auf den Wangen können wir beispielsweise mit den verschiedensten Blau–Tönen in Form von Mascara, Lidschatten oder Lidstrich experimentieren.