«Once Upon a Time...in Hollywood»: Aufwendiges Buch zu Tarantino-Film

Für alle Fans von Meisterregisseur Quentin Tarantino (62) dürfte dieses Buch von grossem Interesse sein. Am 28. Oktober ist auch in Deutschland «The Making of Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood» erschienen. Es handelt sich dabei um einen grossformatigen Bildband zu besagtem Filmklassiker aus dem Jahr 2019, der mit zwei Oscars ausgezeichnet wurde. Autor und Filmexperte Jay Glennie erhielt für seine Arbeit uneingeschränkten Zugang zu Dokumenten und Beteiligten der Produktion.