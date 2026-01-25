«One Battle After Another» gewinnt bei den USC Scripter Awards

Der Film «One Battle After Another» von Regisseur Paul Thomas Anderson (55) hat einen weiteren Preis gewonnen. Anderson wurde neben den Autoren der Serie «Death by Lightning» bei den USC Scripter Awards ausgezeichnet. Die Zeremonie würdigt Film– und TV–Adaptionen von literarischen Werken, wobei sowohl die Autoren der Vorlage als auch die Drehbuchautoren den Preis gemeinsam erhalten.