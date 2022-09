Diese Gerichte kommen auf den Tisch

Auf insgesamt acht Folgen wird die Nachfolgesendung zu «Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch» aus dem vergangenen Jahr kommen. Die in nur einem Küchenutensil zubereiteten Gerichte sparen dabei nicht zuletzt Abwaschzeit ein. Auf den Tisch kommen so leckere Speisen wie Tomaten-Gnocchi, ein Fischauflauf, Schweinebraten mit Risotto oder ein Schokoladenkuchen mit Buttercreme.