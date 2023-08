«One Tree Hill»-Star Sophia Bush: Nach einem Jahr Ehe wieder Single

Scheidungsbotschaft aus heiterem Himmel

Das Beziehungsende des sozial engagierten Paares kommt durchaus überraschend. Erst vor rund sieben Wochen feierte Sophia Bush ihren ersten gemeinsamen Hochzeitstag mit einem äusserst emotionalen Instagram-Post. Dabei kommentierte sie ein schwarz-weisses Hochzeitsfoto mit den Worten: «Heute sind es 365 Tage, in denen ich dich ‹Ehemann› nenne. Die beste Entscheidung meines Lebens. Es fühlt sich immer noch genau so an. Ekstatisch. Gemeinsam grinsend und lachend in die Zukunft rennen. Ich liebe dich, mein Liebling. Happy Anniversary.»