Onkel Joey in «Full House»: Dave Coulier verrät lustiges Geheimnis

Er hielt den Nachnamen für lustig

In einer neuen Folge seines Rewatch–Podcasts «Full House Rewind» erzählte er im Gespräch mit Gast Debra Stipe (62), die in drei Episoden von «Full House» als Cindy zu sehen war: «Ich durfte mir meinen eigenen Nachnamen aussuchen, wusstest du das? Den Nachnamen meiner Figur.» Er habe dem Regisseur daraufhin «Gladstone» empfohlen, was dieser mit einem «klingt gut» abgesegnet hätte. Auf die Nachfrage Stipes, ob es einen Sinn hinter dem Namen gebe, erklärte Coulier: «Es war fast wie: ‹Ich bin froh, dass ich stoned bin.› Weisst du, ich bin ein Komiker, also dachte ich, es sei ein lustiger Name.» «Glad» heisst übersetzt froh, «stoned» bekifft.