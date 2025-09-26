Online-Voting soll über Israel-Teilnahme beim ESC entscheiden

Der Eurovision Song Contest steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Die Europäische Rundfunkunion (EBU) beruft für Anfang November eine ausserordentliche Online–Generalversammlung ein, bei der über die Teilnahme Israels am ESC 2026 in Wien abgestimmt werden soll. Darüber berichtete als Erstes die österreichische Nachrichtenagentur APA. Was zunächst für Dezember geplant war, wurde vorgezogen – der Druck war zuletzt erheblich gestiegen.