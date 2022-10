Inzwischen hat Google seine Deadline jedoch zweimal verschoben: Im Sommer 2021 plante man, den Prozess in der zweiten Hälfte 2023 abgeschlossen zu haben und diesen Sommer verlängerte man um ein weiteres Jahr bis Ende 2024. «Das häufigste Feedback, das wir erhalten haben, ist, dass mehr Zeit gebraucht wird, um die neue Privacy Sandbox Technologie zu evaluieren und testen, bevor sie Drittanbieter-Cookies in Chrome ersetzen», rechtfertigt Anthony Chavez von Google in einem Blogpost die Entscheidung.