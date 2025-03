«Only Murders in the Building»: Drehstart für die fünfte Staffel

Die Erfolgsserie «Only Murders in the Building» geht in die nächste Runde: Die Dreharbeiten zur fünften Staffel des Hulu–Hits haben offiziell begonnen. Das teilten die Social–Media–Kanäle der Serie und des Streamingdienstes Hulu in einem gemeinsamen Instagram–Post mit. «Wir sind zurück in der Produktion», heisst es unter einem Foto, das die drei Hauptdarsteller Martin Short (74), Selena Gomez (32) und Steve Martin (79) zeigt.