«Only Murders in the Building»: Zweite Krimi-Staffel startet im Sommer

Das ungleiche Trio Steve Martin (76), Martin Short (72) und Selena Gomez (29) sorgt in der komödiantischen Krimi-Serie «Only Murders in the Building» für Lacher. In den USA kehren die drei mit der zweiten Staffel am 28. Juni auf die Bildschirme zurück, wie der Streamingdienst Hulu mitteilt. Ein kurzer Ankündigungsclip stimmt bereits auf neue Episoden mit der skurrilen Truppe ein.