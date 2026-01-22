OP an der Schulter: Lothar Matthäus hatte einen Ski-Unfall

Lothar Matthäus (64) muss nach einem Ski–Unfall operiert werden. Der Fussball–Experte kam am Dienstag in Oberlech am Arlberg zu Fall und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Am Donnerstag steht nun ein operativer Eingriff an der rechten Schulter in einem Münchner Krankenhaus an.
Gegenüber der «Bild»–Zeitung schildert der Rekord–Nationalspieler den Hergang des Unfalls. «Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig», so Matthäus. Er habe eine der vereisten Bodenwelle nicht rechtzeitig erkannt, woraufhin seine Ski verkanteten und er auf die rechte Körperseite stürzte.
Diagnose bei Sportarzt Müller–Wohlfahrt
Seine Partnerin Theresa fuhr den Verletzten anschliessend rund 280 Kilometer zurück nach München. Dort suchte Matthäus die Praxis von Sportarzt Dr. Hans–Wilhelm Müller–Wohlfahrt (83) auf. Eine MRT–Untersuchung ergab die Diagnose doppelter Bänderriss, medizinisch auch leichte Schultereckgelenksprengung genannt. Müller–Wohlfahrt überwies ihn daraufhin an einen Schulterspezialisten.
Matthäus gab sich gegenüber dem Blatt trotz der Umstände zuversichtlich: «Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein grosser Eingriff ist.»
TV–Auftritt am Donnerstag gestrichen
Unmittelbare berufliche Konsequenzen hat die Verletzung für Lothar Matthäus dennoch: Er sollte er am Donnerstagabend als Experte für RTL das Europa–League–Spiel zwischen AS Rom und dem VfB Stuttgart vor Ort kommentieren, diesen Termin musste er nun absagen. Felix Kroos (34) wird ihn bei der Übertragung vertreten.
Ob er seinen nächsten geplanten Auftritt am Samstag für Sky beim Bundesliga–Topspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wahrnehmen kann, steht noch nicht fest. Spätestens bei VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern kommende Woche in der Europa League plant Matthäus sein Comeback am RTL–Mikrofon.
Für Matthäus ist es nicht das erste Mal, dass ihn ein Sturz auf der Piste ausbremst. Bereits 2013 verletzte er sich bei einem Skiunfall am Arm und musste damals seinen Einsatz bei einer Schneefussball–WM in Arosa absagen, wie «ntv» erinnert. Noch am vergangenen Wochenende hatte der 64–Jährige beim Legends Cup des FC Bayern München auf dem Platz gestanden, ehe er in den Skiurlaub aufbrach.