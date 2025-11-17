«Open Air Zugabe»: Howard Carpendale verlängert Abschiedstour

Eigentlich wollte Howard Carpendale (79) seine Live–Karriere mit der Abschiedstournee im Frühjahr 2026 beenden. Doch nun hängt der Sänger noch ein paar Konzerte ran. Die Konzertveranstalter Semmel Concerts gaben eine «Open Air Zugabe» bekannt. «Ein Sommer mit euch» lautet der Titel seiner (mutmasslich) allerletzten Tour.
Los geht es man 20. Juli 2026 auf der Seebühne Mörbisch am Neusiedlersee in Österreich. Dann geht es weiter durch Schwerin, Dresden, Villingen–Schwenningen, Landshut, Bergen auf Rügen, Ötigheim, Gelsenkirchen und Altusried. Am 3. September geht die Tour dann am Deutschen Eck in Koblenz zu Ende.
Howard Carpendale: Doppeljubiläum im Jahr 2026
Howard Carpendales eigentliche Abschiedstour wird am 12. März 2026 in Riesa beginnen. Die Reise führt ihn durch diverse Hallen und Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie endet am 18. April in Hamburg, bevor dann die Zugabe unter freiem Himmel beginnt. Der Deutsch–Südafrikaner zelebriert nächstes Jahr mit seinen Fans ein doppeltes Jubiläum. Er wird 80 Jahre alt und feiert sein 60. Bühnenjubiläum.
Der Vorverkauf startet bei Eventim bereits am Mittwoch, dem 19. November. Der allgemeine Vorverkauf bei allen einschlägigen Stellen beginnt dann am Freitag, 21. November.