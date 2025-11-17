«Open Air Zugabe»: Howard Carpendale verlängert Abschiedstour

Howard Carpendale: Doppeljubiläum im Jahr 2026

Howard Carpendales eigentliche Abschiedstour wird am 12. März 2026 in Riesa beginnen. Die Reise führt ihn durch diverse Hallen und Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie endet am 18. April in Hamburg, bevor dann die Zugabe unter freiem Himmel beginnt. Der Deutsch–Südafrikaner zelebriert nächstes Jahr mit seinen Fans ein doppeltes Jubiläum. Er wird 80 Jahre alt und feiert sein 60. Bühnenjubiläum.