Opernball am Donnerstag: Sharon Stone ist bereits in Wien angekommen

Fran Drescher wird am Mittwoch im Einkaufszentrum erwartet

Aber auch Lugners Tochter Jacqueline (32) will die Tradition ihres Vaters weiterführen. Sie gab ihren Gast Fran Drescher kurz nach Guschlbauer bekannt. Auf dem Instagram–Account von «Lugner City» wurde Ende Januar ein Video veröffentlicht, in dem sich die US–Schauspielerin über ihre Einladung in die österreichische Hauptstadt freut. Auch ein Auftritt im Einkaufszentrum ist offenbar geplant: «Wir freuen uns, am Mittwoch den 11.2. Fran Drescher bei uns in der Lugner City begrüssen zu dürfen.» Die Schauspielerin erklärt in dem Clip: «Ratet was? Ich komme nach Wien.» Sie sei zum Opernball eingeladen worden und freue sich darauf, alle «in einer meiner Lieblingsstädte» zu sehen.