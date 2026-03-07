Opernhäuser kontern Timothée Chalamets Spott

Auch der Tänzer und Choreograf Amar Smalls wies darauf hin, dass Oper und Ballett «hohe Kunst» seien, für die Menschen sich nach wie vor schick machten – im Gegensatz zum Kinobesuch. «Niemand zieht sich schick an, um ‹Wonka› zu sehen», so Smalls. Zudem weist er darauf hin, dass Filmschauspieler in der Zukunft durch Künstliche Intelligenz ersetzbar sein könnten, während auf der Bühne immer echte Menschen stehen werden.