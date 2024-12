Oppenheimer als Voldemort? So steht es um die «Harry Potter»-Serie

US–Sender HBO, da dürften sich alle TV–Fans weitestgehend einig sein, hat derzeit die interessantesten Serien–Eisen im Feuer. Ob «The White Lotus» oder «House of the Dragon», ob «The Last of Us» oder «Euphoria» – zu allen Hitserien der vergangenen Jahre entstehen aktuell beziehungsweise zeitnah neue Folgen. Das prestigeträchtigste Projekt ist dabei noch gar nicht genannt worden: HBO arbeitet schliesslich für den US–Streamingdienst Max an einer Neu–Adaption der «Harry Potter»–Bücher.