«Oppenheimer»: Das sind die wichtigsten Figuren und ihre Darsteller

Gary Oldman als Harry S. Truman

Nach seiner Rolle als Winston Churchill in «Die dunkelste Stunde» spielt Gary Oldman (65) erneut einen historischen Staatschef - und wieder ist er unter dem Make-up kaum zu erkennen. In «Oppenheimer» ist Oldman nur in einer Szene als Harry S. Truman (1884-1972) zu sehen, US-Präsident von 1945 bis 1953. Im Gespräch mit Robert Oppenheimer nimmt Truman alle moralische Verantwortung an den Atombombenabwürfen in Japan auf sich. Den Physiker bezeichnet er, wie angeblich auch in der Realität, als «Heulsuse».