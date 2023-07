«Oppenheimer: Die Pein des »Vaters der Atombombe"

Am 6. August 1945 warfen die USA die erste in einem Krieg eingesetzte Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab. Am 9. August folgte die zweite über Nagasaki und keine Woche später hatte die Erfindung des «Vaters der Atombombe», J. Robert Oppenheimer (1904-1967), dem Zweiten Weltkrieg offiziell ein Ende gesetzt. Doch zu welchem Preis? Mit dem Biopic «Oppenheimer», das am 20. Juli in die Kinos kommt, hat Regisseur Christopher Nolan (52) einer prägenden Figur der Menschheitsgeschichte ein filmisches Denkmal errichtet. Eines, das so paradox wie jene Person erscheint, der es gewidmet ist.