«Oppenheimer»: Die Pein des «Vaters der Atombombe» erstmals im Free-TV

Zu lang und doch viel zu kurz

Warum «Oppenheimer» selbst paradox erscheint: Mit drei Stunden Laufzeit verlangt er selbst im Heimkino einiges an Ausdauer ab und wirkt vor allem zu Beginn und gegen Ende langatmig. Zugleich sorgen die zahlreichen bedeutsamen Personen, die einem zuweilen nur für wenige Sekunden präsentiert werden, für ein hetzendes Gefühl. Ein ums andere Mal bekommt man als Zuschauer den Eindruck, es werde als selbstverständlich angesehen, zu wissen, mit wem man es da gerade zu tun hat – bei Personen wie Werner Heisenberg und Niels Bohr mag das auch noch stimmen. Andere Namen dürfen nach dem Betrachten jedoch vermehrt bei den angesagten Google–Suchanfragen auftauchen.