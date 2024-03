«Oppenheimer» wird Favoritenrolle in der Oscar-Königsdisziplin gerecht

Christopher Nolans (53) Biopic über den «Vater der Atombombe», J. Robert Oppenheimer, war seiner Favoritenrolle also gerecht geworden. An den Kinokassen konnte ihm bekanntlich «Barbie» mit über 1,4 Milliarden Dollar noch den Rang abgelaufen. Bei den Academy Awards hatte der ebenfalls nominierte Streifen von Greta Gerwig (40) – so wie die acht Mitkonkurrenten in der Kategorie «Bester Film» – das Nachsehen.