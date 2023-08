Oprah Winfrey hilft Opfern der Waldbrände auf Maui

Sie sei «wirklich froh, dass so viele Menschen mithelfen und unterstützen». Jede und jeder würde einfach die Dinge vorbeibringen, die sie entbehren können und würden tun, was in ihrer Macht stünde, um den Betroffenen zu helfen. Winfrey selbst lebt zum Teil auf der Insel Maui: «Ich bin jetzt früher hier hergekommen und habe mir angesehen, was gebraucht wird.» Dann habe sie entsprechende Dinge eingekauft. Sie habe Kissen, Shampoo, Windeln, Bettwäsche und Kissenbezüge mitgebracht. «Viele spenden Kleidung oder was auch immer, aber das ist oft nicht das, was gebraucht wird», so Winfrey.