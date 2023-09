Oprah Winfrey und Dwayne Johnson starten Hilfsfonds für Maui-Opfer

Direkthilfen an Familien und Einzelpersonen

«In enger Zusammenarbeit mit einem Beirat und der Unterstützung der örtlichen Gemeinde und angesehener Ältester wird dieser neue Fonds als Brücke dienen, um den betroffenen Familien und Einzelpersonen direkt Geld zur Verfügung zu stellen, damit diese persönlich entscheiden können, wie sie die Mittel am besten für sich selbst verwenden», erklären die beiden Stars die Spendenaktion in einem Instagram–Video. «Wir sind überaus dankbar, dass wir mit angesehenen Gemeindevorstehern von Maui zusammenarbeiten dürfen, um den ‹People›s Fund of Maui' ins Leben zu rufen. Diese Vorreiter bieten ihre Unterstützung an, um sicherzustellen, dass unser Fonds das Geld direkt in die Hände der am stärksten betroffenen Personen legen kann.»