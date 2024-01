Optiker-Legende Günther Fielmann ist tot

Der erfolgreiche Unternehmer und Optiker Günther Fielmann ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wie die Fielmann Group mitteilte, sei er am 3. Januar 2024 friedlich im Kreise seiner Familie in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig–Holstein eingeschlafen. Bereits im Jahr 2019, nach seinem 80. Geburtstag, legte er die Geschäfte seines Brillen–Imperiums endgültig in die Hände seines Sohnes Marc Fielmann (34) und zog sich aus dem operativen Geschäft vollends zurück.