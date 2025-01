Orlando Bloom eilt «Fluch der Karibik»-Liebe Keira Knightley zur Seite

Auf die Aussagen seiner einstigen Leinwand–Liebe angesprochen, sprang ihr nun Orlando Bloom (48) zur Seite. «Entertainment Weekly» zitiert den Darsteller des Waffenschmieds William «Will» Turner mit den Worten: «Ich verstehe definitiv, was Keira damit meint.» Die gemeinsame Zeit am «Fluch der Karibik»–Set fühle sich inzwischen wie aus einem anderen Leben an und sei in jedweder Hinsicht eine besondere gewesen. Er selbst habe zwar nur positive Erinnerungen an die Drehs, könne sich aber gut in Knightleys ambivalente Gefühle hineinversetzen.