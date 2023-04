Erst die Krönung, dann das Konzert

Die offizielle Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla (75) findet am 6. Mai in der Westminster Abbey statt. Einen Tag später gibt es das Krönungskonzert auf Schloss Windsor. Neben Katy Perry sind viele Stars dabei, etwa die britische Gruppe Take That und Sänger Lionel Richie (73). «Paddington»-Schauspieler Hugh Bonneville (59) moderiert die Show.