Oscar-Countdown: Das sind die Favoriten in den Top-Kategorien

«Bester Nebendarsteller»

Einen weiteren Oscar in einer der Top-Kategorien gibt es aller Voraussicht nach in der «Bester Nebendarsteller»-Sparte für «Everything Everywhere All at Once». Ke Huy Quan (51) hat sich mit seiner Rolle als liebenswerter, «zu netter» Familienvater in zahlreiche Herzen gespielt. Zwar sind auch Barry Keoghan (30) und Brendan Gleeson (67) mit ihren jeweiligen Parts in «The Banshees of Inisherin» starke Konkurrenz, am Ende dürfte aber auch dieser Preis an den Sci-Fi-Film gehen.