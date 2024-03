Oscar-Countdown: Interessante Fakten rund um die Oscar-Statue

Jannings' Oscar–Statue wird im Museum für Film und Fernsehen in Berlin ausgestellt. Seit dieser Trophäe wurden weit über 3.000 Academy–Awards verliehen – in bislang 95 Zeremonien. Am 10. März steht nun die 96. Oscarverleihung an. Im Folgenden einige interessante Fakten rund um die Oscar–Statue.