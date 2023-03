Oscar-Countdown: Wie stehen die Chancen für «Im Westen nichts Neues»?

Aussenseiter als «Bester Film»

In der Königskategorie «Bester Film» wird es für «Im Westen nichts Neues» hingegen wohl eher nicht zum Triumph reichen. Zu übermächtig scheint hier die Konkurrenz, bestehend aus den Kritikerlieblingen «Everything Everywhere All at Once» (elf Nominierungen) und «The Banshees of Inisherin» (wie «Im Westen nichts Neues» neun Nominierungen) sowie den Mega-Blockbustern «Top Gun: Maverick» und «Avatar: The Way of Water».