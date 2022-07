Oscar de la Renta: Der Designer der Stars

De la Renta starb am 20. Oktober 2014 im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Kent, Connecticut, an den Folgen einer Krebserkrankung, die 2006 diagnostiziert worden war. Sein Werk gerät jedoch nicht in Vergessenheit. De la Renta selbst ernannte noch vor seinem Tod Peter Copping zum neuen Kreativdirektor und seit 2016 setzen Laura Kim und Fernando Garcia das grosse Erbe des legendären Designers fort, in dem sie sich mit ihrem eigenen Stil am modischen Erbe des Gründers orientieren.