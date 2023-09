Oscar-Duo entwickelt Miniserie über Football-Legende Tom Brady

Paul Tamasy (59) und Eric Johnson, die unter anderem bereits das Drehbuch zum Film «The Fighter» über den Ex–Boxweltmeister Micky Ward (57) verwirklichten, sollen demzufolge an dem Projekt «The Patriot Way» über Tom Brady arbeiten. Gemeinsam adaptieren sie derzeit den 2018 erschienenen Bestseller «12: The Inside Story of Tom Brady's Fight for Redemption» von Casey Sherman (54) und Dave Wedge (53).