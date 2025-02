Oscar-Favorit «Emilia Pérez»: Aufstieg und Fall des Musicals

Jacques Audiards (72) Gangster–Musical «Emilia Pérez» galt noch vor einem Monat als einer der grössten, wenn nicht der grösste Oscar–Favorit. 13 Nominierungen konnte das Werk mit den Stars Zoe Saldaña (46) und Selena Gomez (32) in bedeutenden Rollen einheimsen. Das stellt für einen nicht–englischsprachigen Film einen absoluten Rekord dar. Bislang lagen in dieser Hinsicht Ang Lees (70) «Tiger and Dragon» sowie «Roma» von Alfonso Cuarón (63) mit jeweils zehn Nominierungen vorne.