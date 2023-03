Für gewöhnlich werden in den vergangenen Monaten verstorbene Grössen der Filmwelt bei den Oscars in einem «In Memoriam»-Segment geehrt. In diesem Jahr wurden bei den 95. Academy Awards gleich mehrere wichtige Schauspielerinnen und Schauspieler in einem Gedenkvideo vergessen - darunter auch der im vergangenen Juli verstorbene Paul Sorvino (1939-2022). Seine Tochter, Mira Sorvino (55), sei davon «unglaublich gekränkt», schreibt sie bei Instagram.