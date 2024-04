Oscar-Gewinnerin Billie Eilish gibt 2025 vier Konzerte in Deutschland

Ihr neues Album erscheint am 17. Mai

Am 17. Mai erscheint Billie Eilish' neues Studio–Album mit dem Titel «Hit me hard and soft». Auf Instagram hatte sie die neue Platte vor zwei Wochen angekündigt und dabei verraten: «Finneas und ich könnten wirklich nicht stolzer auf dieses Album sein und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört.» Sie veröffentlichte zuvor die Studioalben «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» und «Happier Than Ever» in den Jahren 2019 und 2021.