«Wie Sie sich sicher alle erinnern, haben wir bei der Oscarverleihung ein beispielloses Ereignis erlebt. Was auf der Bühne geschah, war völlig inakzeptabel und die Reaktion der Organisation war unzureichend». Den Namen Will Smith nannte sie nicht explizit, aber alle wussten, was gemeint war. «Wir müssen in unserem Handeln und insbesondere in Krisenzeiten vollkommen transparent und rechenschaftspflichtig sein», so Yang. «Wir müssen schnell, mitfühlend und entschlossen für uns selbst und für unsere Branche handeln».