Oscar-Nacht: Zuschauerzahlen deutlich gesunken

17,86 Millionen Zuschauer haben die 98. Academy Awards am Sonntag auf ABC und Hulu verfolgt – das sind neun Prozent weniger als im Vorjahr, als noch 19,7 Millionen Menschen eingeschaltet hatten. Damit markiert die Verleihung den schwächsten Wert seit 2022 und beendet eine fünf Jahre währende Wachstumsserie. Durch die Gala führte zum zweiten Mal in Folge Moderator Conan O'Brien (62).